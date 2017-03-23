巴拿馬國際商展 台廠商組團參展
巴拿馬國際商展當地時間22至25日在巴京兩洋國際會議中心舉行，外貿協會與國內廠商組團參展。
駐巴拿馬大使劉德立21日晚間設宴歡迎參展團，包括巴國商工部外貿官員、國際商展籌備會主席、台商會長劉賀、台僑會長陳五湖等近百人出席。
巴拿馬商工部投資及外貿推廣局官員於餐宴前，向參展團員簡報巴國經貿投資環境。
今年「巴拿馬國商展」計有44家廠商來巴展出，包括折疊式太陽能自行車、電子產品、電器材料、太陽能產品、LED照明設備、手工具、建材、水電器材、手推車、合板、廢棄物再生處理器、掃描機、鞋類與提包配件、美容美髮用品及珠寶等各類高科技產品，促進台巴經貿交流。1060323
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。