巴拿馬國際商展 台廠商組團參展

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巴拿馬國際商展當地時間22至25日在巴京兩洋國際會議中心舉行，外貿協會與台灣廠商組團參展。圖為駐巴拿馬大使館晚宴歡迎參展團。（駐巴拿馬大使館提供）中央社 106年3月23日

巴拿馬國際商展當地時間22至25日在巴京兩洋國際會議中心舉行，外貿協會與國內廠商組團參展。

駐巴拿馬大使劉德立21日晚間設宴歡迎參展團，包括巴國商工部外貿官員、國際商展籌備會主席、台商會長劉賀、台僑會長陳五湖等近百人出席。

巴拿馬商工部投資及外貿推廣局官員於餐宴前，向參展團員簡報巴國經貿投資環境。

今年「巴拿馬國商展」計有44家廠商來巴展出，包括折疊式太陽能自行車、電子產品、電器材料、太陽能產品、LED照明設備、手工具、建材、水電器材、手推車、合板、廢棄物再生處理器、掃描機、鞋類與提包配件、美容美髮用品及珠寶等各類高科技產品，促進台巴經貿交流。1060323

(中央社)