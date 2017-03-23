中共解放軍報：航空母艦作用無可替代
在中國大陸致力建造新型航空母艦之際，解放軍報今天發表文章指出，航艦的作用無可替代。
文章表示，冷戰後，如果說還有哪件兵器的運用能夠引起全世界長時間持續關注和解讀，航艦一定毫無爭議名列首位。
文章舉例指出，這次美軍卡爾文森號航艦從美國西海岸到西太平洋巡邏，從其出發至今兩個多月裡，其一舉一動無不引起包括亞太地區乃至區外國家的關注。
文章表示，21世紀是海洋的世紀，在這個大航海時代，航艦以其無可爭議的綜合作戰能力成為名副其實的「海上執法者」。
而即使是擁有絕對優勢的美國，也計畫繼續興建多艘最新型航空母艦，力求延續海上霸權。
文章指出，海上武裝力量可以將廣闊海洋作為機動空間，以海上為基地，保持前沿存在、施加影響和實施作戰等。
而在這一過程中，航空母艦仍是海上作戰能力最強、性價比最高的平台，無法替代，更難以超越。
大陸已擁有航艦遼寧號，並自行建造另1艘航艦。綜合各方分析，解放軍計劃未來至少擁有6艘航艦。1060323
(中央社)
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