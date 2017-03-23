政大徵才博覽會24日登場 首設社企專區

每年3月是新鮮人求職季，政大23日表示，將於24日舉行徵才博覽會，邀請88家企業知名企業參與，今年還首次新增社會企業專區，共有8家社企參與求才。（政大提供）中央社記者許秩維傳真 106年3月23日

每年3月是新鮮人求職季，政大今天表示，將於24日舉行徵才博覽會，邀請88家企業知名企業參與，今年還首次新增社會企業專區，共有8家社企參與求才。

政治大學表示，學校以傳播、外文、商管等社科人才聞名業界，因此吸引各大企業到政大徵才，不同於以往區分室內及室外攤位，今年徵才博覽會將所有攤位改為室外，參與廠商產業也更多元。

除了玉山、元大、中信等金融機構參與外，勤業眾信、安侯建業等顧問公司，及華碩、上銀、Garena等科技大廠，還有雪豹、Shopline的新創區等六大產業區域，提供企業與應屆畢業生面對面的機會，全台僅在政大參與徵才的PUMA，將由港台區總經理親自到場，與學生互動。

政大表示，此次徵才博覽會也與KPMG安侯建業合作設立社企專區，由KPMG協助召募社企廠商，希望為優秀的社會企業招募人才；今年還首次新增「社企專區」，包括「Teach For Taiwan」、「IMPCT」等8家社會企業前進政大徵才。

與他校不同的是，政大徵才活動從規劃到執行，皆由政大學生組成的志工團隊完成。為了讓學生有更多發展機會，除徵才月活動外，今年政大學務處職涯發展中心也推出一對一業師諮詢、職涯導師實習體驗等計畫，拉近學生與業界的距離，同時邀請學生社團，共同創立政大學生職涯發展平台 —「政職涯」。1060323

(中央社)