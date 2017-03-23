廖婉如溫暖舉動 林佳龍說好光榮
台中市長林佳龍夫人廖婉如參與特教生關懷活動，看見靜坐一旁沒與其他同學一起跳舞的特教生，反而自己坐下來陪伴，溫暖的舉動惹哭隨行秘書，也讓林佳龍在臉書分享。
林佳龍在臉書上分享說，妻子廖婉如參與特教生關懷活動，看見靜坐一旁沒與其他同學一起跳舞的特教生，不僅沒有強迫他，反而自己也坐下來陪伴，不僅給學生溫暖的安全感，也尊重每個人的差異性，這樣溫暖的舉動，惹哭一旁隨行秘書，不只讓林佳龍感覺非常光榮，也引起粉絲們的一片好評。
秘書說，當時拍照時，自己竟然掉下眼淚，因為對那位小女生來說，不一樣不代表做錯，但大人總是希望把所有人教得一模一樣。因此，不一樣的孩子往往就會被忽略，或是被強迫變得跟大家一樣。而孩子的差異性、心中的不自在，似乎都可被忽略。
然而夫人廖婉如或許能體會，小女孩心中可能對陌生人的恐懼，因此不僅動作非常柔和、緩慢，也希望讓小女孩有安全感，透過肢體語言，希望讓女孩感受到：「你是對的，你做得很好！」
林佳龍昨日從秘書口中聽到這個故事，便將他分享到臉書上，也有感而發地說，「能有如此溫暖的老婆大人，佳龍覺得開心又光榮啊！」並於文章結尾標註「所有人都應該有自己的特質」、「我們要學習包容每個人的特質」。
文章張貼後，引起網友一片好評，有人稱讚「非常溫暖的市長夫人」、「好貼心又溫和的市長夫人讚」、「包容與溫暖的天使之愛」，也有人認同廖婉如的作法寫下「能有同理心是很重要的，這樣才不會在不知覺中去強迫別人做不願意的事」。1060323
(中央社)
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