英國會外攻擊 陸：尚無中國公民傷亡

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英國國會大廈外22日發生男子駕車衝撞並攻擊員警事件，造成至少5人死亡。中國大陸駐英大使館表示，尚未接獲中國大陸公民傷亡報告。

一名男子倫敦時間22日在英國國會大廈外開車衝撞行人，接著跳出車外刺傷一名員警，隨後遭武裝警察擊斃。這起事件造成至少5人喪命，40多人受傷。

中國大陸駐英國大使館隨後在官網發布新聞稿說，正密切追蹤這起「恐怖襲擊」事件進展，尚未收到中國大陸公民傷亡情況報告。

使館提醒旅英的中國大陸公民密切關注當地安全形勢，提高安全防範意識，儘量避免前往人群集中地區。

英國首相梅伊（Theresa May）在唐寧街首相辦公室外致詞時形容這起攻擊「既病態又邪惡敗壞」，並表示攻擊者選擇此地行凶，形同對英國民主價值的攻擊。

英國高階反恐官員羅利（Mark Rowley）表示，警方懷疑這起攻擊案幕後涉及「伊斯蘭主義相關的恐怖主義」。1060323

(中央社)