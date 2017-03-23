英民主象徵國會遇襲 恐攻始末一次掌握

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英國民主象徵的國會殿堂外發生恐怖攻擊，造成5死40傷，警方說此案涉「伊斯蘭主義相關的恐怖主義」。首相梅伊稱歹徒選國會攻擊並非偶然。國會將照常開議，也不升高警戒等級。

法新社報導，這起攻擊今天發生在倫敦地標大笨鐘（Big Ben）影子裡的西敏橋（Westminster Bridge）上。大笨鐘位於英國國會大廈外側，被視為倫敦象徵，每年吸引數以百萬計遊客朝聖。

歹徒的車在西敏橋上衝撞行人後，撞上戒備森嚴的國會大廈周遭圍欄，給英國權力中心帶來震撼與恐慌。

歹徒之後闖過大門，揮刀刺死1名48歲警察後，遭到另1名警察擊斃。英國廣播公司（BBC）網站報導，遇刺的48歲警察已結婚生子，當了警察15年。

兄弟強納森（Jonathan）2002年命喪峇里島爆炸案的英國外交部副部長艾伍德（Tobias Ellwood），被拍到率先在現場協助當時這名被刺重傷的警察。艾伍德臉上有血跡，BBC報導說他被稱為「英雄」。

倫敦「每日鏡報」網站報導，來自美國的16歲青少年賀勤森（Jack Hutchinson）表示：「我看到地上躺著3具遺體，而且有很多警察，場面相當駭人。」賀勤森當時與父母卡在倫敦眼（London Eye）摩天輪上。

英國首相梅伊（Theresa May）形容這起攻擊「病態且卑鄙」。

路透社也報導，梅伊晚間在唐寧街10號首相辦公室外發表聲明，說「這起攻擊發生地點不是偶然」。

「這名恐怖分子選擇在我們首都市中心攻擊，這裡聚集各種國籍、宗教與文化的民眾，齊頌自由、民主與言論自由的價值。」

梅伊召開緊急內閣會議後站在首相辦公室外，表示國會明天照常開議，而英國警戒等級將維持不變。

身穿黑色服裝的梅伊說：「我們都將一同前進，絕不向恐怖低頭，絕不讓仇恨和邪惡的聲音拆散我們。」

英國高階反恐警官羅利（Mark Rowley）表示，4名受害者包括1名守衛國會的警察及3位民眾。羅利告訴媒體，「我們懷疑伊斯蘭主義相關的恐怖主義涉案」，還說調查人員認為，他們已知遭到警方擊斃的歹徒身分。

英國國會外攻擊發生，適逢比利時布魯塞爾機場與地鐵連環爆炸攻擊事件1週年。伊斯蘭國（IS）聖戰士去年在布魯塞爾發動攻擊，造成32死。歐洲接連發生攻擊釀成死傷後，英國這次也未能倖免。

國會之後封鎖數小時，數百名國會議員和遊客後來被疏散到附近的西敏寺（Westminster Abbey）和倫敦都會區警察局總部。

事發期間一架救護直升機飛入，警方封鎖大片區域。熱門景點倫敦眼摩天輪上的遊客也卡在半空1個多小時。（譯者：中央社盧映孜）1060323

(中央社)