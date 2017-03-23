中美洲棕櫚油出口成長37%

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中美洲國家瓜地馬拉、宏都拉斯和哥斯大黎加3國，去年前三季棕櫚油出口總量達到71萬2000公噸，比2015年同期成長了37%。

根據貿易資訊網站「中美洲數據」（Central America Data）報導，去年1至9月份，瓜地馬拉是中美洲棕櫚油最大輸出國，總計出口39萬6000公噸，其次是宏都拉斯的21萬6000公噸以及哥斯大黎加的9萬8000公噸。

報導指出，去年前三季棕櫚油的最低價格曾落至每公斤0.49美分，最高曾於3、4月份達到每公斤1.08美元。

據中美洲數據報導，墨西哥是中美洲各國棕櫚油的主要市場，上述期間，總共吸收44%的棕櫚油出口量，其次是荷蘭，占38%以及德國的15%。 1060323

(中央社)