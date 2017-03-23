經典賽投手弱 林德福：送美職日職訓練

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中華隊在第4屆世界棒球經典賽投手戰力薄弱，教育部體育署長林德福（圖）23日表示，除由中華民國棒球協會邀國內、外教練持續指導外，未來可送潛力選手到美國、日本職業隊接受訓練。中央社記者李晉緯攝 106年3月23日

中華隊在第4屆世界棒球經典賽投手戰力薄弱，教育部體育署長林德福今天表示，除由中華民國棒球協會邀國內、外教練持續指導外，未來可送潛力選手到美國、日本職業隊接受訓練。

林德福上任後，上午首度前往立法院教育及文化委員會備詢。

中華隊兵敗首爾，林德福表示，包括組訓賽分工未整合、投手戰力不足、旅外選手徵召困難與情蒐體系運作模式都是原因。

投手戰力不足部分，他說，投手戰力影響比賽結果甚鉅，投手發揮也取決於捕手引導能力，未來要提升國內投捕專業能力。

林德福表示，未來將結合國內、外訓練資源，於運動人才培育體系推動投捕專項訓練計畫，強化整體投捕戰力，執行方式包括辦理專項投捕訓練計畫、輸送選手到國外職棒體系等方法。

他說，未來除讓棒協持續辦理青棒選手投捕訓練營，還將新增針對成棒潛力投捕專項訓練營，並引進國外資源協助提升投手戰力。

林德福表示，除國內訓練資源，未來希望與國外職業球團訓練體系簽訂合作機制，定期遴選潛力投捕到美、日職業球團短期訓練，以提升投捕專業能力。1060323

(中央社)