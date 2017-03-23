陸一警官急診室耍官威 給醫生上手銬

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中國大陸網友爆料，河北省三河市一名派出所副所長由於帶領多人反覆進出醫院急診室，影響他人就診，被1名醫師提醒後，這名副所長卻憤而壓制醫師且上手銬，還差點把醫師帶走。

澎湃新聞報導，下令上銬的警察主管名叫牛磊，是三河市南城派出所副所長。事後，三河市公安局透過官方微博宣稱正在調查此事，調查清楚後將第一時間公布案情。

報導指出，網友透過微博爆料，21日上午10時左右，牛磊帶領多名警察和防爆隊員，陪同2名老人前往三河市醫院急診室的外科就診。由於多名警察反覆進出急診室，嚴重影響其他患者就診，急診室的周姓醫師便提醒他們改由其他門進出。

報導說，此舉引起牛磊不滿，並與周姓、張姓醫師發生爭吵，並相互推擠。隨後，牛磊指控張姓醫師「妨礙執行公務」，當場下令多名員警將張姓醫師壓制在地上，還戴上手銬，並準備帶上警車。

在醫院其他醫護人員出面阻攔下，張醫師未被帶走。1個多小時後，三河市公安局副政委劉學文到達現場，張醫師才被釋放。

由於這項有照片為證的爆料引起網友關切，三河市公安局22日晚間透過官方微博宣稱正在調查此事，調查清楚後將第一時間公布案情，並要網友「理性對待，不要傳播未經核實確定的信息」。1060323

(中央社)