倫敦1警英勇殉職 網友湧進社群媒體致哀
倫敦1名英勇的警察今天在西敏區遭持刀恐怖分子刺死後，網友在各大社群網站用意指警察的#ThinBlueLine（細藍線）主題標籤，紛紛為這名警察致哀，也為倫敦祈福。
英國「每日郵報」網站（MailOnline）和英國「鏡報」（Mirror）報導，世界各地網友也標註#WeAreNotAfraid（我們不畏懼）、#IStandWithLondon（我與倫敦同在）和#PrayForLondon（為倫敦祈禱）等主題標籤表示他們的支持。
全球網友紛紛在社群網站上傳圖片，為倫敦祈福，利用倫敦的地下鐵標誌，中間寫著「我們不畏懼」，臉書也開設安全回報機制。
都會區警察證實1名警察在國會外，遭兇嫌刺死後，同袍和網友也紛紛用#ThinBlueLine的主題標籤，為這名因公殉職的警察致哀。
網友說：「#Westminster（西敏區）傳出令人傷心的消息。我要為都會區警察和今天因公殉職警察的親友表示我的慰問。#ThinBlueLine」
還有1位從事警察工作的網友說：「當你們逃離危險時，我們卻要朝它前進，我們身陷險境保護你們的安全。#ThinBlueLine #RIP」
有網友說：「聽到在西敏區和國會發生的事令人相當傷心，我們的心與任何受影響的人同在，並為他們祈禱。#WeAreNotAfraid」
還有網友說：「你無法擊倒我們，只會讓我們更團結。#LondonIsOpen #LondonStrong #WeAreNotAfraid #Westminster」（譯者：中央社陳昱婷）1060323
(中央社)
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