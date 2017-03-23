國民黨召開黨產記者會

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國民黨行管會主委邱大展23日召開「黨產轉帳取得於法有據-訓政、憲政有別」記者會，並用投影機投影的方式詳述抗戰時期的相關資料用以佐證。（季志翔攝）

國民黨行管會主委邱大展23日召開「黨產轉帳取得於法有據-訓政、憲政有別」記者會，並用投影機投影的方式詳述抗戰時期的相關資料用以佐證。

(中時)