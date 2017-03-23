故宮小編喊話全聯小編：在一起你怕了嗎？

故宮小編再發圖表示，除了泡麵神碗還有很多要一一入手的東西。(故宮精品)

故宮小編被全聯帶壞了？幽默發文飆破千讚 (圖/facebook/故宮精品)

社群時代多了一種工作叫「網路小編」，之前幾個政治粉絲頁小編因出錯紅了一把，然而，「高大上」的故宮博物院，「故宮精品」粉絲頁小編卻靠著「天價」泡麵碗，吸引粉絲目光，被網友笑稱無極限的故宮小編，又推出昂貴泡麵碗周邊組合，甚至直接喊話也是「網紅」的全聯福利社小編「在一起你怕了嗎？」，把網友都逗樂了，笑稱是「權貴與平民的愛情。」

網路行銷愈來愈重視社群互動，講到臉書有創意的小編，多數人都會想到「全聯」的行銷團隊。然而周邊商品越來越有哏的台北故宮，「故宮精品」粉絲頁小編每次推銷文案都十分有趣，也成為另類「網紅」。

日前「故宮精品」粉絲頁小編貼出發薪前發薪後的泡麵碗比較圖，發薪後的神餐具〈仿宋 汝窯青瓷蓮花式碗〉，一個要價26500元，引發轟動，不少粉絲關心小編買了碗是否還能活下去。

故宮小編發文備註「吃可以隨便，品味不行」、「你問我為什麼要執著這些貴鬆鬆的物品？」、「小編就是這樣的漢子」、「相同品味的朋友們讓我看見你們的雙手！」最後甚至標記全聯福利中心的小編，並喊話「在一起你怕了嗎？」把網友們都逗樂了。

網友吐槽留言「薪水都拿去買碗，所以只能喝粥了，是嗎？」、「小編主食會不會是觀音土啊」故宮小編回覆「沒關係，小編用高級的碗、喝粥也像喝燕窩。」、「現在土也是頗貴......故宮位在士林，士林的土可是比那個碗更貴啊 TAT」

有粉絲響應故宮小編號召說「好!!! 我也跟進!!!! 青花纏枝環保筷組>下個月買；富春山居圖餐墊>>下下月買；瓶安蘸福青花龍醬碟筷架>>明年買；仿宋蓮花式碗........下輩子買 (淚)」

至於故宮小編對全聯愛的呼喚，網友則說「故宮小編霸氣告白啦！！！」、「故宮跟全聯這對根本是權貴與平民的愛情太感人了」、「 這樣廣告兩家受惠(泡麵碗請問故宮，泡麵請去問全聯先生)」、「小編的幽默程度決定我購買慾望 呵呵呵」、「覺得故宮小編該加薪了。」

(中時電子報)