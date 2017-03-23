淡水陳澄波戶外美術館 12幅畫看透淡水100項古蹟與故事
新北市淡水區公所與陳澄波文化基金會合作，25日美術節將在淡水藝術穿堂推出永久性設展的「陳澄波戶外美術館」，展出包括在佳士得拍賣會上以2.12億拍出的《淡水夕照》等12幅陳澄波描繪淡水的畫作複刻版，12幅畫記錄了淡水400年來近100項歷史古蹟與故事，搭配beacaon導覽系統，要讓民眾從陳澄波畫筆視界，感受淡水今昔不同風情。
陳澄波文化基金會董事長陳立栢表示，美術節雖是陳澄波受難紀念日，讓他未能留下更多畫作，但相信透過「陳澄波戶外美術館」的設置，能呈現陳澄波畫作的藝術和人文價值，讓世人體會他對美術的熱情。
民政局主秘陳怡君說，淡水是座文化豐富的歷史小城，陳澄波也在1928年至1936年間到淡水遊歷，創作12幅畫作，年初淡水區公所特別與陳澄波文化基金會合作，將這12幅畫作，以「陳澄波戶外美術館」的型態，在淡水的戶外藝術穿堂作系統性展示。
淡水區長巫宗仁指出，陳澄波這12幅畫作，是用統一規格複印在強化玻璃及鋼製結構畫架上，具防水耐焰的功能，可確保畫作在開放式的戶外空間展示時不易損壞，而行動導覽系統並從畫作視角，提供淡水今昔人文地景對照資訊，方便民眾安排一趟陳澄波淡水寫生行腳探訪。
(中時)
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