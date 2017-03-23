寺廟旁吸毒遇警落跑 毒蟲騎到鐵腿仍逃不過被逮
仁武分局澄觀派出所員警月21日凌晨執行巡邏勤務時，發現一名可疑男子蹲在寺廟旁，警方上前盤查，男子立即騎腳踏車蛇行離去，被警方追上後仍棄車逃跑，員警最後將他制伏，於其身上查獲0.60公克安非他命及吸食器，依法移送偵辦。
仁武分局澄觀派出所巡佐周坤甲、警員林立棟、劉博仁於3月21日凌晨4時許擔服巡邏勤務時，於仁武區灣內四巷月女宮廟發現有毒品、搶奪前科的41男子龍姓男子隻身蹲在寺廟旁陰暗角落，形跡可疑，男子發現員警要上前盤查時，隨即心虛地騎乘腳踏車逃逸，員警見狀立即追上前並持續按喇叭示意男子停車受檢，但該男子仍拒絕停車且一路蛇行以阻擋警方之攔查，甚至於澄觀路上逆向行駛。
因當時天色昏暗，且澄觀路車速極快，員警持續尾隨約800公尺終於將男子攔下，但男子立即棄車拔腿就跑，卻因騎太久腳踏車而腳軟，才跑沒幾步就自己摔倒，員警立即追上並加以制伏，經搜身果真於龍嫌攜帶的小背包內搜出二級毒品安非他命(毛重0.60公克)及多組吸食器，全案偵訊後依違反毒品危害防制條例嫌移送橋頭地檢署偵辦。
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(中時)
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