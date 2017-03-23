城鄉建設4年1372億元 改善停車、道路品質等10大工程
行政院長林全今率閣員舉行記者會說明城鄉建設內容，城鄉建設羅列10大工程，以提升公共環境、改善民眾生活條件，以投資小、效益大的特色，讓民眾切身有感；城鄉建設4年總經費共新台幣1,372億元，改善城鄉生活據點。
在城鄉建設方面，未來4年列出10大工程，包含改善停車問題、提升道路品質、城鎮之心工程、開發在地型產業園區、文化生活圈建設、校園社區化改造、公共服務據點整備、營造休閒運動環境、浪漫台三線和原民部落營造。
政委張景森今表示，預期未來4年內投入1,372億元，全面改造社區生活據點，包括新增4萬個停車位，解決都會區停車的困擾；完成1000公里道路更新，不再坑坑洞洞、挖挖補補，並修建390公里人行道，讓道路更綠更人性。
張景森說，未來要完成40個中小型城鎮的「城鎮之心」公共建設，帶動中小城鎮中心的商業服務機能復興；補強或重建1,017棟公有危險建築，包括警消廳舍、衞生所、市場、公所、社區村里活動中心。這些據點不但是公共服務的中心，也是將來災害防救的據點。
張景森指出，完成2,000個C級長照據點整備，315處部落文化健康站，建設健康長照服務據點；推動校園功能的社區化，完成2750所中小學校修繕整建，除了提供運動、休閒、停車設施外，還可提供社區共學、公共資訊站、幼兒園、健康老人的照顧。
張景森說，開發建設20處地方型產業園區，促進地方經濟及提供就業；完成230個地方文化設施的整備，豐富地方的生活，並促進觀光發展；完成400公里自行車道新闢及改善、200公里客家自然步道串連、200處地方運動場館設施改善，以運動促進身心的健康；並強化客家及原住民地區的社區營造，營造宜居宜業具有特色的客家及原住民區域。
(中時)
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