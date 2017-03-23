軌道前瞻計畫 新北：當然不滿意

行政院長林全23日親上火線說明前瞻基礎建設計畫的軌道建設，新北市發言人張其強表示「當然不滿意」，他認為這不是前瞻，只是在回顧，回顧新北市已經施工中，甚至快要完工的軌道建設，我們希望延伸或是擴充的後續建設，都沒有納入，新北市並不滿意。

張其強說，這關係著不只新北的未來，而是整個北北桃，和北北基的共同發展，坦言新北市很失望，但他們會繼續爭取，爭取北北桃，整個大台北生活圈民眾應有的權益。

(中時)