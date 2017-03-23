賞櫻坐捷運也可以到 土城希望之河就能看

希望之河位於土城區裕民路55巷口，是少數坐捷運即可到達的賞櫻景點。（新北市景觀處提供）

土城區公所3月25日（六）於貨饒里希望之河廣場舉辦「希望之河左岸賞櫻」活動，現場也有精彩的表演活動、櫻花彩繪DIY及櫻花圖騰商品市集，歡迎有興趣的民眾一同參與。

新北市景觀處表示，希望之河位於土城區裕民路55巷口，是少數坐捷運即可到達的賞櫻景點，民眾只要從捷運海山站3號出口走5分鐘即可到達。

活動當天將邀請在音樂主題公園比賽獲獎的貓哈草樂團及黃石口琴-魔法師盧鴻麟現場表演，並有由老師指導民眾以櫻花為題做素扇彩繪DIY。另外，還有當地大黑松小倆口及手信坊特製的櫻花圖騰商品供民眾試吃，凡全程參與活動者，還可獲得櫻花紀念品。

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(中時)