老被指不正經！「潘金蓮」氣告范冰冰、馮小剛

范冰冰與馮小剛近來被廣州「潘金蓮」告上法庭！（圖／劇照、本報系資料照片）

范冰冰才剛以電影《我不是潘金蓮》拿下亞洲電影大獎影后殊榮，去年她也以本片入圍金馬獎，不過這部表現亮眼的作品，卻引發潘氏宗親會不滿，一名來自廣州的「潘金蓮」更是相當氣憤，認為「潘金蓮」三字老被劃上不正經等號，氣江范冰冰、馮小剛一行人通通告上法庭！

《我不是潘金蓮》自從上映後引來廣大討論，但沒想到因為「潘金蓮」三字，讓一名來自廣州的同名同姓「潘金蓮」女士相當不滿！由於《我不是潘金蓮》改編自作家劉震雲2012年的同名長篇小說，但廣州的潘金蓮女士認為電影「直接侵犯了原告的名譽權，使原告在精神上遭受到嚴重傷害，該電影的出品、預告、宣傳及上映，使對原告的侵權行為大範圍擴散，給原告及其家人、家族名譽上造成重大損害！」

也因如此，「潘金蓮」將作家劉震雲、范冰冰與馮小剛等9名相關人士一口氣都告上法庭！而這起案件也在21日於北京朝陽區人民法院開庭審理，但馮小剛與泛冰冰等人都沒現身法庭，只委託律師出庭，整個案件也將於4月9日宣判。

(中時電子報)