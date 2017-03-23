3月23日中視午間新聞速速報

我要評比

3月23日中視午間新聞搶先看

《英國會遭恐攻 歹徒駕車輾群眾5死40傷》

英國倫敦22號發生攻擊事件。一名兇嫌開車在西敏橋上衝撞路人，隨後衝撞國會大廈大門，下車穿越大門衝入國會揮刀攻擊警察，

之後遭警察開槍擊中身亡。這起攻擊事件目前至少造成5死，包括兇嫌和被刺傷的警察，以及3名行人，另外還有40人受傷。

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《加速都更腳步 北市將取消代拆門檻》

{文稿：}台北市為了強化都更效能，過去的都更案若不同意戶佔總戶數10％以下、或5戶以下，才可向北市府申請代為拆除，

但未來北市府將取消這項限制，最快4月上路。

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《週六急凍剩12℃! 吳德榮:將又濕又冷》

週六冷氣團來襲，可能達到「強烈大陸冷氣團」！

中央氣象局預報中心前主任吳德榮表示，下週日至下週一清晨，北台灣沿海空曠地區最低溫約11℃，都會區13℃左右，而且全台有雨。

「週末北台灣將會是『非常濕冷』的天氣，體感溫度更低，一定要注意保暖。」

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)