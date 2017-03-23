建商吸金擺爛 小豪宅交屋9月進不了
嘉利世建設位於敦化學區內建案「寓之東京」單價每坪130萬元，昨日一群承購戶集體向市議員徐世勳陳情指出，與該公司簽訂的建物、土地、租貸和裝璜4項合約，建商原本打出包租高利的誘因，結果由去年交屋至今9個月，不但承購戶不得其門而入，現場根本施工未完成；嘉利世建設負責人周育德則表示，由於租賃經營商和裝璜承包商之間的糾紛，導致目前建物被包商「鎖住」連建商也無法進場收尾，他允諾下周邀集承購戶協調本案。
「寓之東京」建案由於位在精華學區，建商打出的主訴求就是連建帶租，承購戶可以一次性委託，之後坐收租金；一位承購戶表示，當初是看中小坪數低總價就能入主北市精華學區，而且建商找廣告公司印製精美宣傳品，才1個月就將總戶數17戶完銷，吸金2億元，她說自己也不過是月入4萬的上班族，原意是為孩子的學區著想，後來才知上當受騙。
徐世勳指出，承購戶事後發現，建商打出的租金高投報率，確實吸引買氣；但所簽的4項契約，卻發現不是裝璜公司不知情，就是包商根本不存在，強烈懷疑建商是運用承購戶資訊不對等的落差，有欺騙消費者之嫌。
嘉利世建設負責人周育德表示，目前該建物是由裝璜包商「鎖住」，因為租賃經營者和裝璜商有糾紛，他雖有意進場接續，但也不得其門而入；承購戶則指責建商拖延，且無誠意解決問題，才會交屋9個月現場如同廢墟，而買方花大錢卻陷入陷阱。
北市府簡任消保官楊麗萍指出，即起啟動行政調查，必要時發布消費警訊，她強調如果承購戶正式提出消費爭議，消保官會進一步審查雙方簽訂的契約是否符合預售屋定型化契約應記載不得記載事項，至於建商和買方簽的4項合約竟然發生部分簽約對象不知情，疑涉刑事偽造文書和詐欺，目前由外人占用，則有民事侵犯所有權的責任。
(中時)
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