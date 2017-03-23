爾冬陞談小鮮肉：會賺錢卻是爛演員

中國大陸影壇掀起「小鮮肉」熱潮，香港導演爾冬陞卻看不下去，直言批評小鮮肉只追求賺錢卻不磨練演技，「你那麼早就把錢賺完你以後還能幹什麼，你就是個爛演員」。

新浪娛樂報導，爾冬陞22日為監製的新片「提著心，吊著膽」與製作團隊到中國傳媒大學和學生對談，席間誇讚陳璽旭、高葉等中國大陸演員表演十分出色，「比起小鮮肉演員們」。

爾冬陞隨後受訪時又被問到小鮮肉話題。他毫不諱言批評時下外貌清秀的小鮮肉型演員只追求賺錢，卻不磨練演技。

他表示，「去年我是（香港）金像獎主席，金像獎之後總有人問我，為什麼又是劉德華、劉青雲、梁朝偉這批演員提名拿獎，為什麼沒有新演員？」

爾冬陞認為，這是因為現在的小鮮肉接不到什麼好戲，「演員需要有角色」。

年輕時外型俊俏的爾冬陞說自己當年也是小鮮肉，「我是過來人，應該偶爾提醒一下他們，因為現在世道太好，好幾千萬一部戲。當然為了掙錢、生活得更好也沒什麼錯，但你那麼早就把錢賺完你以後還能幹什麼，你就是個爛演員。」

被問到是否擔心這些話會引起合作過的小鮮肉的粉絲不滿，爾冬陞說，「沒有人敢。」

爾冬陞這番批評引發中國大陸網民兩極反應。有贊同的網民表示「說得好」、「現在好多年輕的演員不是在演，是在裝」；也有人反駁說，「雖然是個爛演員，但掙了很多錢。」1060323

(中央社)