財產申報 監委陳慶財樂陞股票皆信託
監察院今天公布最新財產申報資料，央行總裁彭淮南申報存款有916萬餘元，監察委員陳慶財申報存款539萬餘元，樂陞股票全數信託。
根據財產申報資料，彭淮南申報土地1筆、建物2筆，皆位於大安區金華段，存款有新台幣916萬2764元，黃金存摺1萬2420元。沒有債務、股票。
資料顯示，監察委員陳慶財申報土地2筆、建物3筆，存款539萬6414元，股票53萬5070元，不過，樂陞股票全數信託。
先前媒體報導，陳慶財在樂陞案爆發前1個月，出清名下總價新台幣1166萬元的109張樂陞股票，幾乎全身而退。陳慶財澄清這是誤解，事實上他也是受災戶之一。
陳慶財去年公開表示，去年10月中旬至11月上旬他出售樂陞股票114張，價格在新台幣12元至20元之間，他還有樂陞股票10張，加上配股15張，共有25張，將依法申報信託。
根據財申資料，陳慶財這次信託的股票共7筆，總價146萬5380元，其中包括樂陞、南亞、聯強國際、開發金、遠雄股票。
此外，陳慶財和夫人林慧珠皆申報勞力士手錶，陳慶財申報2支勞力士錶共66萬元，林慧珠申報1支勞力士錶23萬元、1支玉鐲25萬元。陳慶財還有2輛豐田Lexus GS300汽車、房屋貸款2500萬、事業投資75萬。
國安局長彭勝竹擁有存款1453萬餘元，並申報土地4筆、建物3筆。監察院長張博雅申報土地31筆，建物10筆，存款498萬8298元，債務3519萬元，事業投資70萬元。
考試院秘書長李繼玄擁有存款6372萬4631元，基金受益憑證217萬8705元。申報土地31筆、建物1筆。1060323
(中央社)
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