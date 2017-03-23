政院不公義年金文宣 國民黨批加工仇恨
中國國民黨文化傳播委員會副主委洪孟楷今天表示，行政院「不公義年金，一定要改」文宣，完全沒有內容，只有仇恨式標語，帶頭污名化，這就是政府要追求的「公平正義」嗎？
洪孟楷上午在國民黨召開記者會，出示行政院「不公義年金，一定要改」文宣表示，請問行政院長林全，年金就是不公義嗎？年金改革委員會召集人、副總統陳建仁曾說「若有人覺得被污名化，我致歉」，但現在帶頭污名化的就是行政院，政府帶頭污名化，這就是政府要追求的「公平正義」嗎？
洪孟楷說，以往只有民進黨籍立委說年金是不公不義，現在連行政院都直接定義，這種二分法抹黑過去公務員的作為，就是民進黨政府蠻幹的證明。
他並說，行政院以公文要求所有部會、地方政府、機關等廣為張貼宣傳，帶頭製造對立，且還特別獨立發函國防部、人事行政總處、教育部、勞動部宣傳，恰好就是年改的四大團體「軍公教勞」，是針對性的污名化宣傳。
國民黨文傳會副主委唐德明則說，如果現行年金制度導致國家財政困難，沒有人反對改革。但說現行年金不公義則絕對別有居心，這種刻意挑起對立與仇恨的政府，與法西斯政府有何不同？1060323
(中央社)
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