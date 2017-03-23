中市推廣行動學習 教育局長彭富源與學童一起體驗

台中市西屯區長安國小善用資訊科技協助孩子學習，去年獲選教育部行動學習優良學校！（陳世宗翻攝）

教育局長彭富源今天特到校與學童一同體驗行動學習的樂趣。（陳世宗翻攝）

台中市西屯區長安國小善用資訊科技協助孩子學習，去年獲選教育部行動學習優良學校！教育局長彭富源23日特地到校與學童一同體驗行動學習的樂趣。他說行動學習已成為教學趨勢，能提升孩子學習動機；市府積極打造校園行動學習環境，推動無線網路普及化，翻轉既有教學模式，鼓勵教學及學習創新。

彭富源今日到長安國小與學童一同體驗行動學習，運用平板電腦透過互動平台「Kahoot!」進行閱讀搶答！他親身入班與師生互動，體驗校園無線網路化的學習效果，學生非常驚喜能和局長同班共學；彭富源聆聽師生共同利用平板改編五月天入陣曲的〈荷西與明鄭時期之歌〉演唱，用平板電腦紀錄與分享成果。

姜明雄老師說，結合平板電腦的教學方式，可吸引學童的注意力、提升學習動機，科技資源同時也是很好的輔助教學工具。例如教授「台灣史地」社會課程時，讓學生透過平板電腦連結至網路戶政資料庫，接著運用QR Code連結中央研究院Gis系統整合資料庫，學生們都覺得背史地不再是難事，反而很有趣。

六年級學生邱富彬表示，上多元文化單元的課程時，使用平板電腦搜尋資料後，繪製成心智圖並做成簡報，獲益良多。學生葉祐瑄說，用平板電腦上課把無聊的社會課變得很有趣，同時也吸引了全班的注意力，同學們最喜歡老師運用互動平台「Kahoot!」設計題目，比快也比正確。

彭富源表示，該局積極打造校園行動學習環境，今年輔導9所學校加入「行動學習計畫」，並希望從108學年要完成建置無線網路校園，規劃兩班建置一座基地台，讓所有學生都能夠透過行動載具上課，達到隨時隨地學習、寓教於樂的效果。

彭富源強調，行動學習已成為老師教學的趨勢，能提升學生學習動機，結合平板電腦、無線網路、e化數位教室設備等，搭配教材資源庫，能豐富遠距教學內容，建立不受時空限制的個人化學習環境，希望翻轉既有教學模式，鼓勵教學及學習創新。

(中時)