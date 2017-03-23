林全拍板 9759億前瞻計畫盼本會期完成立法
行政院長林全今率閣員舉行記者會宣布8年8800億元的「前瞻基礎建設計畫」，包括軌道、綠能、水環境、數位轉型和城鄉建設五部分。行政院長林全說，本案是本會期最優先、最重要的法案，請國發會及各主責部會全力與立法院各黨團及朝野政黨委員溝通協調，務必在本會期完成立法。
此計畫累積可提高實質GDP規模，8年9759億元，創造4-5萬個就業機會，帶動公民營企業投資1兆7777.3億元。
林全表示，去年520上任後開始檢討如何讓經濟變得更好，希望每分錢花在刀口上，台灣因為長期經濟不景氣，所以很多人期待政府帶領刺激景氣。
林全指出，台灣是進出口依存度很高的國家，經濟開放度是全世界最高，所以若採取刺激景氣方式，產生的加乘效果是全世界最低，這是採取擴張性財政須面對的現實。
林全說，錢花出去不只帶動需求增加，還要對國家長期競爭力、現代化有幫助，所以該做的事情晚做不如早做，提前做也能順便提升景氣。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。