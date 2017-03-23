林全拍板 9759億前瞻計畫盼本會期完成立法

行政院長林全23日拍版前瞻計畫。（張鎧乙攝）

行政院長林全23日在行政院會拍板通過「前瞻基礎建設特別條例」。（張鎧乙攝）

行政院長林全主持院會，通過前瞻基礎建設特別條例。（張鎧乙攝）

行政院長林全今率閣員舉行記者會宣布8年8800億元的「前瞻基礎建設計畫」，包括軌道、綠能、水環境、數位轉型和城鄉建設五部分。行政院長林全說，本案是本會期最優先、最重要的法案，請國發會及各主責部會全力與立法院各黨團及朝野政黨委員溝通協調，務必在本會期完成立法。

此計畫累積可提高實質GDP規模，8年9759億元，創造4-5萬個就業機會，帶動公民營企業投資1兆7777.3億元。

林全表示，去年520上任後開始檢討如何讓經濟變得更好，希望每分錢花在刀口上，台灣因為長期經濟不景氣，所以很多人期待政府帶領刺激景氣。

林全指出，台灣是進出口依存度很高的國家，經濟開放度是全世界最高，所以若採取刺激景氣方式，產生的加乘效果是全世界最低，這是採取擴張性財政須面對的現實。

林全說，錢花出去不只帶動需求增加，還要對國家長期競爭力、現代化有幫助，所以該做的事情晚做不如早做，提前做也能順便提升景氣。

(中時)