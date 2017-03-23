有感雞毛蒜皮都能吵！六月坦言和李易常吵架

六月和李易經常大方放閃，還會不時互虧，夫妻倆恩愛又逗趣互動羨煞眾人。（圖／本報系資料照片）

夫妻檔六月和李易結婚近6年，育有一對可愛兒女Star和Shinny，夫妻倆經常大方放閃，還會不時互虧，夫妻倆恩愛又逗趣互動羨煞眾人，繼日前六月自曝因酒後和李易吵架，讓她萌生離婚想法，六月今（23日）則分享她看完兩性文章心得，對於文中「與另一半任何雞毛蒜皮小事都吵？」很有感，坦言她和李易是屬於常常吵架跟拌嘴的夫妻。

六月時常在臉書分享夫妻相處模式大小事，六月今則轉發兩性文章，有感而發寫下：「吵架很煩、但有時候是一種正常能量的釋放」，透露她和李易就屬於常常吵架跟拌嘴的夫妻，六月也提到江蕙《家後》的歌詞「才知幸福是吵吵鬧鬧」，有溫度就會有摩擦。

儘管常和李易拌嘴，不過六月則笑說：「夫妻吵架到最後其實都是不了了之」，最後甚至忘記到底為了什麼而吵，更讓她直呼：「夫妻間的吵架已經到了另一個境界」，面對網友勸她少吵架，六月則表示，這是他們的相處模式，不過她也透露，他們則絕對不在孩子面前吵架。

(中時電子報)