南鐵地下化延伸 賴清德：將獲核定

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台南市長賴清德今天上午出席在嘉南藥理大學舉辦的友善職場安全論壇時表示，台南市值得產業界投資，未來包括鐵路地下化的延伸、及先進運輸系統等重大建設，將陸續獲中央核定。

台南市政府勞工局與嘉南藥理大學合作舉辦「友善職場安全高階主管論壇」，邀請產官學界代表座談，並借機針對在實施一例一休制度後引起的各項問題，進行意見交流。

賴清德出席開幕致詞時表示，他上任後通過了超過1000件招商投資案，創造的工作機會超過8萬個；市府也持續推動各項基礎建設及重大建設，成果陸續展現。

他說，市府在交通建設及治水工作方面相當努力，希望減少工業區廠商面對豪雨時可能遭受的災情，並讓區域發展更快。

賴清德表示，未來包括鐵路地下化向北延伸至永康區、及新市至善化段高架化的計畫；以及被外界稱為輕軌的先進運輸系統第一期規劃案，都將獲得行政院核定，台南市是值得產業界投資的城市。1060323

(中央社)