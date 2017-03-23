印尼農民抗議新招 腳埋水泥磚表不滿

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近百名來自中爪哇的印尼農民聚集在印尼總統府前，要求政府取消在他們家鄉建造水泥廠的計畫。這些農民用水泥磚固定住自己的雙腳，表達不滿，格外引人矚目。

印尼新聞網站Detik.com等媒體報導，印尼國營水泥公司在中爪哇肯登（Kendeng）一帶建造水泥廠，引發當地農民抗議，認為這將對當地生態環境造成巨大破壞，村民會因此失去他們賴以維生的土地，因此號召群眾，前往首都雅加達的總統府前抗議。

這次抗議活動最引人矚目的是，抗議群眾在總統府前灑滿石灰石和黏土等原料，當場製作起水泥，把自己的雙腳埋入水泥磚中，並用模具固定成形。

一群農民頭戴斗笠、腳嵌水泥磚，聚集在總統府前，抗議群眾的代表要與相關人士會商，還得仰賴同行者以推車助行，「水泥磚腳」的抗議畫面格外引人矚目。

抗議群眾要求總統佐科威撤銷國營水泥公司核准在肯登建造水泥廠的執照。

若干非政府組織也聲援這些農民，誓言持續抗議直到佐科威指示中爪哇省長甘查爾（Ganjar Pranowo）撤銷水泥公司的環評批准文件為止。1060323

(中央社)