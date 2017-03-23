糖尿病患KP菌感染 頸部腫大又畏寒

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62歲的邱姓男子罹患糖尿病，先覺得脖子怪怪的，隔天感覺喉嚨疼、畏寒，到醫院就診發現是肺炎克雷白氏桿菌（(Klebsiella pneumoniae，KP菌）搞鬼，變成敗血症前兆。

衛生福利部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方說，62歲的邱姓男子有糖尿病的病史，原本覺得脖子怪怪的，隔天就出現喉嚨疼、發燒、畏寒以及左頸部腫脹等問題，立即到醫院來求診。

許嘉方指出，由於病患的病程很快，經抽血檢驗發現發炎指數高出正常值好幾倍，懷疑是KP菌作祟，立即安排住院，經過多種廣效、強效的抗生素治療，才脫離險境。

許嘉方說，患者是左側深頸部感染合併壞死性筋膜炎併壞死性縱膈腔炎，經過細菌培養確認是KP菌無誤，開刀後每天清創，同時控制血糖及血壓，狀況才獲得改善。

許嘉方表示，KP菌原本對健康的人殺傷力不大，不過對於糖尿病患而言，當身心壓力變大的時候，免疫力變差，細菌就會對人體造成影響，像是眼睛、腦部以及頸部等，如果變成腦膜炎、肝炎等，死亡率可以達到2成到4成。

彰化醫院感染科主任廖忠信指出，糖尿病人的白血球對KP菌的吞噬作用可能有缺陷，使得糖尿病患比較容易被KP菌攻擊，很容易形成重症，糖尿病患應小心注意。1060323

(中央社)