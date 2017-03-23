鄧文聰交保遭撤銷 民團聲援請求再予交保

我要評比

前幸福人壽董事長鄧文聰被控掏空公司，一審重判28年現由高等法院審理中；高院日前裁定以3.5億元交保遭最高法院撤銷發回。民團今赴高院聲援，以「人命關天」，請求更裁交保。

最高法院檢察署特別偵查組起訴指出，幸福人壽前後任董事長黃正一、鄧文聰以投資名義，將公司資產搬到EFG銀行香港分行供兩人質押借款，藉此掏空公司約130億元，依違反保險法、證券交易法及洗錢防制法起訴。幸福人壽在民國103年因財務惡化，遭金融監督管理委員會接管，全案曝光。

台北地院去年依違反保險法、洗錢罪，判鄧文聰28年，併科罰金9億元；黃正一9年6月，併科罰金2億元，全案經上訴，由台灣高等法院審理。

鄧文聰向高院聲請具保停押，高院合議庭2月24日審酌本案證人已調查完畢，鄧文聰有重度睡眠呼吸中止症，在監所內曾有呼吸困難掙扎情形，裁定延押2個月，但鄧文聰提出新台幣3億5000萬元保證金後，准予停止羈押，並限制出境、出海及限制住居，並應於每天赴警局報到。

台灣高檢署檢察官不服高院這項裁定，向最高法院提起抗告，最高法院日前認定抗告有理由，將案件發回高院更裁，高院尚未裁定。

財團法人悟善文化基金會、高雄巿悟善慈心協會的一群志工今天召集多人前往台灣高等法院門口，高喊口號「人命關天」，維護被告生命權，請求儘速讓鄧文聰交保治療。

志工指出，鄧文聰支持他們辦活動，出錢又出力，他們感佩在心，所以決定今天以行動聲援，請求高院再給鄧文聰交保機會。1060323

(中央社)