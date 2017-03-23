台人尼泊爾健行失聯 至今下落不明

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台灣旅客梁聖岳和劉宸君2月下旬前往尼泊爾喜馬拉雅山區健行，因無嚮導且逢山區大雪，與家人失聯19天。外交部今天表示，兩人截至目前下落不明，將協助家屬趕往當地。

外交部發言人王珮玲上午在外交部例行新聞說明會表示，兩人2月18日搭火車從印度進入尼泊爾，但當地10日開始下大雪至今沒停，天氣狀況阻礙搜尋。

她說，兩人最後一次聯繫家人是3日，約定10日再度聯繫後失聯，駐印度台北經濟文化中心15日、16日分別接到失蹤2人家屬通報，請求協尋。

印度代表處洽承辦登山行程旅行社，與尼泊爾觀光警察與登山協會，啟動通報機制，全力協尋，但截至目前，兩人仍下落不明。

王珮玲表示，代表處會窮盡一切方式尋找，家屬也在趕辦證件趕往當地，外交部將協助家屬辦理相關文件，並通知外館。如果家屬今天啟程，外館會全力協助。1060323

(中央社)