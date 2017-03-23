英國恐攻 台灣留學生均安

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英國國會大廈當地時間22日下午發生恐怖攻擊事件，教育部今天表示，台灣3920名留學生，目前沒傳出傷亡。

英國國會大廈外昨天下午發生攻擊事件，至今已有5死40傷，警方表示，犯案動機「與伊斯蘭有關」。

教育部國際及兩岸教育司科長楊淑雅表示，事件發生後，駐英國教育組已掌握所有情形，目前沒國民傷亡，留學生都安然無恙。

楊淑雅表示，教育部依往例以電子郵件、社群網站臉書（Facebook）等方式，提醒留學生注意安全。目前台灣在英國留學生共3920人（不包括短期遊學），在大倫敦地區約2000人。

楊淑雅說，除了駐英教育組，外交部也有動員，密切關注。1060323

(中央社)