324世界結核日 桃園醫師開講防治

桃園衛生局防治結核病十年有成，今天特別邀請醫師開講說明什麼是潛伏性結核，強調如何篩檢、如何治療等健康知識。

桃園市衛生局配合中央推動結核病10年減半政策，桃園市結核病發生率從2005年每十萬人口59.5人，下降至2016年每十萬人口31.3人，降幅達47.2%，相較於全國同期降幅41.2%，防治結核病成效顯著，此外，桃園衛生局自105年起積極配合疾病管制署結核病防治新政策，以提升接觸者診斷及治療成效。

桃園衛生局今天在1樓大廳舉辦「324世界結核日專業醫師來開講 什麼是潛伏性結核？」記者會，邀請聖保祿醫院胸腔內科醫師周百謙開講，向民眾解說潛伏性結核是什麼、如何篩檢、如何治療等健康知識。

潛伏性結核感染者是指接觸到傳染性結核病患，身體尚未發病的狀態，其有5-10%發病機會，但透過及早治療即可有效預防發病。

衛生福利部疾病管制署自今年起擴大潛伏結核感染診斷及治療服務對象，為了提升潛伏性結核的診斷及治療成效，衛生局引進高準確度的新診斷工具「丙型干擾素釋放試驗」(英文簡稱：IGRA)，新型的檢驗方法只需抽血，就可以知道體內是否感染結核菌，準確度高達90%。

桃園衛生局說，對於IGRA抽血檢驗為陽性者，雖表示曾被結核菌感染過，但不代表已經是結核病病人，所以只要依照專業醫師建議接受預防性治療，就可以降低結核病發病的機會。1060323

(中央社)