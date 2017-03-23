百度失AI專家 首席科學家吳恩達離職

中國大陸網路公司百度首席科學家、人工智慧（AI）專家吳恩達22日在社群平台上發布離職公開信。百度則表示將進一步整合AI技術平台體系，持續在AI領域深耕。

吳恩達2014年加入百度，當時被大陸最大的網路搜尋引擎公司百度喻為「中國網路公司迄今引入的最重要外援」。

吳恩達曾在史丹佛大學和谷歌（Google）工作，是AI和機器學習領域的權威學者之一。他22日在推特（Twitter）聲明自己將離職，雖未明確說明下一個工作地點，但表示未來工作除了會推動大公司使用AI，還包括豐富的創業機會。

他在聲明中稱百度創辦人李彥宏是「全球人工智慧領域最優秀的CEO（執行長）」。

李彥宏曾公開表示，AI對百度來說是核心中的核心。吳恩達離開後，百度宣布進一步深度整合百度核心技術，包括神經語言程式、資料分析和圖像化應用語言、自然語言技術、大數據等，組成百度AI技術平台體系（AIG），並任命副總裁王海峰為此平台總負責人。

吳恩達宣布離職前，大陸手機製造商和電子商務公司小米的全球副總裁巴拉（Hugo Barra）宣布離開小米，加盟臉書（Facebook）。

紐約時報中文網報導，吳恩達和巴拉曾被視為帶起矽谷高級人才跳槽資金豐厚的大陸網路公司的新趨勢，代表美國與大陸技術巨頭之間更緊密聯繫和競爭的新時代。

報導認為，兩人的離職表明，這個趨勢並未真正成為現實，沒有幾名美國技術主管步上他們的後塵，而且大陸網路巨頭的主要精力仍集中在國內市場上。1060323

(中央社)