農民拿紅薯泥換海洛因 還要幫毒販煎餅
南投警方封城掃毒逮捕百名毒犯，起出15支長、短槍，發現毒癮農民缺錢，改以紅薯泥交換海洛因，再煎成紅薯餅給毒販吃。
南投縣政府警察局配合全國掃毒專案，由南投地方法院檢察署指揮，進行5天全縣掃蕩，針對毒品人口經常活動場所、青少年經常聚集易滋事的酒店、PUB、KTV、汽車旅館、夜店等特定目標，同步實施搜索或擴大臨檢，全面打擊毒品犯罪，今天展示緝毒成果。
南投縣警察局刑警大隊副大隊長江威興說，專案期間共查獲17名販毒藥頭、83人違反毒品危害防制條例、7名毒品通緝犯、64.23公克毒品、2支改造長槍、13支改造手槍、32顆子彈，這次專案以瓦解販毒集團供應源頭為重點，斷絕毒品供銷網絡。
警方監控藥頭期間，發現南投市一名有毒癮的48歲林姓農民因無力付現金買毒，改以自種的紅薯交易，由於農產加工不易，林男還要幫毒販將紅薯磨成紅薯泥，3台斤紅薯泥換1針海洛因，再幫忙煎成紅薯餅給毒販吃，警方逮人也不禁傻眼。
一名22歲王姓男子改造槍械，試槍時不慎誤擊自身，自行到醫院就醫，醫院發現是槍傷便向警方通報，順利起出4支改造手槍、13顆子彈；一名29歲陳姓男子自行從國外購入改槍、清槍工具，改造技術及工具堪稱地下兵工廠，警方逮人並起出8支改造手槍。
南投縣警察局長邱寬愉說，專案除配合台灣高等法院檢察署、內政部警政署、南投地方法院檢察署執行掃蕩，更依轄區治安特性規劃打擊毒品犯罪，秉持瓦解供毒網絡、追查毒品來源、查察新興毒品、防制毒品入侵校園案件原則，持續加強查緝販毒集團。1060323
(中央社)
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