歐巴馬政府沒想過簽第4公報 因沒必要

前美國國家安全會議亞洲事務資深主任麥艾文今天表示，歐巴馬政府時期完全沒想過與中國簽署第4公報，因為沒有必要，美國的政策相當清楚。

麥艾文也質疑，川普會不會認為台灣可以成為協商或交易的籌碼？以爭取中國在北韓問題上更多的合作。他並認為，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）在北京重述中方的用語，不是正面的發展。前美國國務院亞太助卿陸士達也強調，美中如果簽署第4公報是難以置信的糟糕狀況。

麥艾文（Evan Medeiros）在智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）舉行的「美國新政府的亞洲關係」研討會後接受訪問表示，台灣當然必須關切川習會，川普（Donald Trump）對台灣的手法前後不一，問題是他對台灣真正的看法及對台政策為何？

麥艾文指出，川普會認為台灣攸關美國的長期利益嗎？歐巴馬（Barack Obama）政府確實認為台灣攸關美國的長期利益。

麥艾文說，或者川普是不是認為，台灣可以成為協商或交易的籌碼？以此爭取中國在北韓問題上更多的合作。

他說，歐巴馬政府根本沒想過簽署第4公報，因為沒有必要，美國的政策已相當清楚。

麥艾文還說，美國國務卿提勒森在北京重述中方對美中關係的用語，不是正面的發展。歐巴馬執政時期極力避免這種情況，重複中方字眼，會強化中方認為能夠形塑或改變美方手段的思維。

前美國國務院亞太助卿陸士達（Stanley Roth）指出，不清楚川普政府的動向，但直覺上應該會加強對台關係。川普與總統蔡英文通電話引起中方反彈，川普於是回到傳統的一中政策，算是有往有來。但行政部門內部是否支持推動美中再簽另一份公報，無法得知，但看不到相關支持，各界強烈支持台灣的民主與市場開放。

陸士達強調，美中如果簽署第4公報是難以置信的糟糕狀況，但他不清楚川普政府的真實想法，以及是否對議題進行前置作業，無法預測他是否會簽署美中第4公報。

他說，川習會若延遲只會引起中方高度懷疑。中方會認為，美國可以官式接待日本首相到訪，為何不能接待中國元首？中方同時會認為，這是某種羞辱，川普想要傷害中國國家主席習近平的尊嚴與領導。1060323

(中央社)