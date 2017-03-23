東莞保育員下藥傷害幼兒 10人送醫
據港媒報導，中國大陸廣東省東莞市一所幼兒園的女保育員因不滿園方遲遲不加薪，近日下藥傷害兒童，10名兒童送院救治。
星島日報今天在報導中表示，所幸這名保育員在餐食中加入的是一種精神科藥物，毒性不強，10名兒童接受治療後並無大礙。
報導表示，15日晚間，東莞市黃江鎮寶山社區雞啼崗村的紅日幼兒園中二班有10名兒童因身體不適，相繼送醫治療。
當局其後查明，幼兒園兒童出現身體不適，是因有人在幼兒園兒童的食物中放抗精神病類藥物，49歲楊姓女保育員已被公安機關逮捕。
據報導，偵查人員在這名保育員的家中搜到一瓶有毒藥物「氯氮平片」，藥物已被磨成粉末狀。
經審訊，嫌犯稱自己有病，藥物平常是自己治病所用。1060323
(中央社)
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