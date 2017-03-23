過彎打滑 萬里濱海公路廂型車翻車

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我要評比

一台黑色休旅車今天上午行經萬里濱海公路段時，過彎時疑似車速過快翻車，所幸駕駛僅受輕微擦傷。（李其樺翻攝）

新北市萬里區獅頭公園路段上午近11時發生車輛翻覆意外，一台黑色廂型車從基隆往金山方向行駛，行經萬里台二線濱海公路段一處彎道時，疑似車速過快，整台車翻轉倒在馬路，25歲楊姓駕駛一度受困車內，經目擊民眾協助才順利脫困，僅受輕微擦傷，詳細肇事原因尚待警方釐清。

(中時)