全家被查 陸副市長上任不到40天落馬
中國大陸河南省焦作市前常務副市長王宏景涉嫌受賄，日前已由檢方偵查終結準備起訴。王宏景從就任常務副市長到被查，不但不到40天，且兄嫂及弟弟等家庭成員，都已被查落馬。
法制晚報微信公眾號「觀海解局」則以「一張家庭集體腐敗網」，形容王宏景及哥哥、嫂嫂、弟弟都因受賄而落馬的事實。
報導指出，王宏景現年50歲，河南省魯山縣人，今年1月22日就任焦作市常務副市長。但3月1日上午，王宏景的常務副市長職務就被免除，前後僅39天。
這則報導提到，王宏景的哥哥是曾任中國大陸財政部副部長、落馬時擔任國家統計局長的王保安，2016年被查，同年8月26日便被宣布「雙開」（開除中共黨籍及公職）。
而王保安的妻子、有「美女總裁」之稱的中國大陸銀河證券前副總裁霍肖宇，也因涉及受賄，在2016年1月間被帶走。事後，銀河證券在同年1月31日發布公告指出，霍肖宇「因個人原因，正在配合內地（大陸）司法機關工作」。
至於王宏景的弟弟、中共河南省平頂山市湛河區委前書記王宏希，2016年農曆春節前也因受賄，被紀委帶走調查。1060323
(中央社)
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