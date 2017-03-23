監督協議退回院會 朝野無共識會議停擺
立法院內政委員會今天排定初審兩岸協議監督條例草案等，民進黨團同意與其他委員會聯席審查，不程序杯葛；國民黨團要求退回院會後1個月內回內政委員會，但無共識，會議休息。
內政委員會繼續排定初審兩岸訂定協議監督條例草案等，民主進步黨立法院黨團提案，應退回院會與其他委員會聯席審查。朝野立法委員自上午9時起程序發言，仍無共識，約10時30分開始協商。
民進黨籍立法委員趙天麟要求立即處理民進黨團提案，並提文字修正，同意本案退回院會後，改交內政及其他相關委員會聯席審查，且承諾不程序杯葛。
中國國民黨團首席副書記長林為洲表示，同意聯席審查，但要在1個月內回到內政委員會。
民進黨團書記長李俊俋表示，案子退回院會後，就不是內政委員會可決定何時處理；親民黨籍立委陳怡潔說，再吵下去也沒結果，「散會啦」；其他民進黨籍立委口頭附議，要求內政委員會召集委員、國民黨立委曾銘宗優先處理散會動議。
曾銘宗隨即宣布會議休息，提案仍未處理。1060323
(中央社)
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