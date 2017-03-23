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《時來運轉》眉角-林博泰：2017 MotoGP 運彩開賣囉!

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林博泰/台灣運彩總經理、
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2017 世界摩托車錦標賽第1站的正式賽即將在3月26日正式開跑，台灣運彩首度將MotoGP納為投注標的，大家可以一起來猜誰會是「分站冠軍車手」以及「世界冠軍車手」。

(圖/台灣運彩提供)
(圖/台灣運彩提供)

世界摩托車錦標賽(Grand Prix motorcycle racing)是由國際摩托車賽車協會（FIM）主辦，各分站的比賽則是由各地主國承辦，依引擎排氣量分為MotoGP(1000cc)、Moto2(600cc)及Moto3(250cc) 3個級別，2017年度賽事總共有18站，第1站的正式賽3月26日在中東的卡達舉行，最後1站(第18站)11月12日在西班牙瓦倫西亞舉行，各分站進行為期3天的賽事，前2天為自由練習(Free Practice)及排位賽(Quality Practice)，最後1天為熱身賽(Warm-Up Practice)與正式賽(Race) ，每站冠軍可以獲得25分的積分，年度累積積分最高者，即為年度世界冠軍。台灣運彩就正式賽最高級別MotoGP(1000cc)提供「分站冠軍車手」以及「世界冠軍車手」投注。

(圖/台灣運彩提供)
(圖/台灣運彩提供)

今年最受矚目的4位車手分別是去年世界冠軍力豹仕本田(Repsol Honda)車隊的馬克馬奎斯(Marc Márquez) 、2001-2005連續5年世界冠軍現屬移動之星山葉(Movistar Yamaha)車隊的「猴王」瓦倫蒂諾羅西(Valentino Rossi)、前年世界冠軍今年剛轉至杜卡迪(Ducati)車隊的荷黑洛倫佐(Jorge Lorenzo)及近2年快速崛起的新秀、也是今年新加入移動之星山葉(Movistar Yamaha)車隊成為羅西隊友的馬維里克比尼亞萊斯(Maverick Viñales)。有超商為了吸引車友，特舉辦集點送曾獲全級別9次冠軍的瓦倫蒂諾羅西專屬賽車模型及週邊商品，廣受車迷喜歡，今年究竟是「猴王」強勢回歸拿下第10冠？去年冠軍馬克馬奎斯連莊？前年冠軍荷黑洛倫佐勝出？還是由新秀比尼亞萊斯出線？相當精彩，值得車友及彩迷拭目以待，同時18個分站分別將由誰奪冠？大家也可以一起來猜一猜。

(中時電子報)

(圖/台灣運彩提供)
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台灣運彩官方網站
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關鍵字：時來運轉眉角林博泰MotoGP運彩摩托車錦標賽
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