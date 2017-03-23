宜蘭基層座談會到礁溪 舊明德班營區確定開發

宜蘭縣縣政府基層座談會。（簡榮輝攝）

今討論俗稱「明德管訓班」的礁溪德陽南、北營區轉型成生活型公園案。（簡榮輝攝）

宜蘭縣縣政府基層座談會，今討論俗稱「明德管訓班」的礁溪德陽南、北營區轉型成生活型公園案。（簡榮輝攝）

宜蘭縣政府基層座談會列車今(23日)駛抵礁溪鄉，以過去主掌「管訓任務」、現已遷出荒廢的德陽營區為討論重點，縣府表示，今年初取得工程經費，軍方3月中旬也將營區土地所有權移交國有財產署，預計下月底可再移交宜蘭縣政府，屆時，即可改善周邊環境，預計今年底完成，活絡礁溪地方發展。

代理縣長吳澤成率縣府一級主管，昨親赴礁溪德陽南營區巡視內部環境，儘管軍方於事前已稍微整理營區，但是此荒廢營區建物玻璃破損、雜草依舊顯露出閒置荒涼樣貌，與旁邊的礁溪蛋黃區內的新穎建物，有很大的落差。

縣府工商旅遊處指出，縣府於2009提出礁溪鄉都更先期計畫，希望將德陽南、北營區與204電池廠(現已改隸202廠)遷往他處，當時估算搬遷、拆除費用，縣府需負擔逾70億元，對縣庫來說，實為沉重。內政部當年同意部分先行處理。軍方於2015年將明德管訓班遷往紅柴林營區，占地逾5公頃的德陽南、北營區閒置期間，仍由軍方維護管理。縣府於2016年與軍方商討土地代管、移交相關程序。

建設處表示，縣府去年11月獲得內政部同意撥款1500萬元補助「德陽路以東營區環境改善第一期工程」，今年初已進行設計規劃，軍方又於3月16日發文同意將營區土地所有權移交國有財產署。縣府應可於下月底取得此營區土地所有權，目前規劃方向，會把3.18公頃的南營區自過去軍事要地的封閉環境，改善成運動休閒的開放空間，2.17公頃的北營區除了也會朝開放式空間努力，未來還會運用中興文創中心模式，安排文化藝術進駐。

礁溪地方人士於座談會過程，紛紛提出建議，希望提升當地文化生活品質。吳澤成與相關局處首長逐一回覆發問，同時允諾會將地方意見帶回去研議，進一步熟悉營區場域特性，研擬出最佳的藝文使用方式。

(中時)