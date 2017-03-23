宜蘭基層座談會到礁溪 舊明德班營區確定開發
宜蘭縣政府基層座談會列車今(23日)駛抵礁溪鄉，以過去主掌「管訓任務」、現已遷出荒廢的德陽營區為討論重點，縣府表示，今年初取得工程經費，軍方3月中旬也將營區土地所有權移交國有財產署，預計下月底可再移交宜蘭縣政府，屆時，即可改善周邊環境，預計今年底完成，活絡礁溪地方發展。
代理縣長吳澤成率縣府一級主管，昨親赴礁溪德陽南營區巡視內部環境，儘管軍方於事前已稍微整理營區，但是此荒廢營區建物玻璃破損、雜草依舊顯露出閒置荒涼樣貌，與旁邊的礁溪蛋黃區內的新穎建物，有很大的落差。
縣府工商旅遊處指出，縣府於2009提出礁溪鄉都更先期計畫，希望將德陽南、北營區與204電池廠(現已改隸202廠)遷往他處，當時估算搬遷、拆除費用，縣府需負擔逾70億元，對縣庫來說，實為沉重。內政部當年同意部分先行處理。軍方於2015年將明德管訓班遷往紅柴林營區，占地逾5公頃的德陽南、北營區閒置期間，仍由軍方維護管理。縣府於2016年與軍方商討土地代管、移交相關程序。
建設處表示，縣府去年11月獲得內政部同意撥款1500萬元補助「德陽路以東營區環境改善第一期工程」，今年初已進行設計規劃，軍方又於3月16日發文同意將營區土地所有權移交國有財產署。縣府應可於下月底取得此營區土地所有權，目前規劃方向，會把3.18公頃的南營區自過去軍事要地的封閉環境，改善成運動休閒的開放空間，2.17公頃的北營區除了也會朝開放式空間努力，未來還會運用中興文創中心模式，安排文化藝術進駐。
礁溪地方人士於座談會過程，紛紛提出建議，希望提升當地文化生活品質。吳澤成與相關局處首長逐一回覆發問，同時允諾會將地方意見帶回去研議，進一步熟悉營區場域特性，研擬出最佳的藝文使用方式。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。