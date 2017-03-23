憂！敗選後民主黨 4成選民認為「沒領導人」

從左至右：前總統歐巴馬、前國務卿希拉蕊、參議員華倫、無黨籍議員桑德斯。(圖/美聯社)

隨著川普政府的上任，多數黨共和黨在參眾兩院大刀闊斧改革原有政策、推新法案，出盡鋒頭。然而在2016年的總統大選中，出乎意料之外敗給川普的民主黨卻黯淡無光，看似尚未走出敗選的陰影。而據民調針對「民主黨目前的領導人」問題調查顯示，有高達40%的選民認為民主黨目前沒有明確領導人、僅15%的人認為是前總統歐巴馬(Barack Obama)、10%的人認為是前國務卿希拉蕊(Hillary Clinton)，這也讓不少人對民主黨的前途堪憂。

據《The Hill》報導，由哈佛-哈里斯民調(Harvard-Harris Poll)找來2,092名的登記選民，針對「目前民主黨的領導人是誰?」的問題顯示，有高達40%的選民認為民主黨目前沒有明確領導人，15%的人認為是前總統歐巴馬，12%的選民認為是無黨籍的、在去年選戰中和希拉蕊爭取民主黨候選人的參議員桑德斯(Bernie Sanders)，11%的人認為是民主黨黨團副主席華倫(Elizabeth Warren)，僅10%的人認為是前國務卿希拉蕊。

而這個情況也讓不少人對民主黨在迎戰2020年的總統大位感到憂慮，針對「在2020年誰可以代表民主黨角逐總統大位?」的問題，14%認為是桑德斯，11%的人認為是前第一夫人蜜雪兒(Michelle Obama)，9%的人認為是華倫，8%認為是希拉蕊，4%認為是NBA小牛隊的老闆庫班(Mark Cuban)及紐約州長古莫(Andrew Cuomo)，而有高達45%的人認為是不在現有名單上的人，期望可以看到有新的候選人出現。

而這名單中最令人津津樂道的就是目前沒有從政經驗的蜜雪兒，儘管前總統歐巴馬曾表示，蜜雪兒不可能從政的，但民調公司執行長表示：「如果蜜雪兒對從政有興趣的話，她會是潛力的候選人」，也可以看到蜜雪兒在民主黨中擁有的高人氣。

其實民主黨在歐巴馬擔任總統的8年間，已經陸續失去超過1,000個立法席次，而去年選舉之後，民主黨不但失去了白宮大位，甚至在參、眾兩院都成為了少數黨，目前民主黨在參議院100席中僅占有46席，50個州長中也只有16州是民主黨的。

而民主黨為了重建黨的新走向，也已經在上個月邁出了第一步，歐巴馬政府的勞工部部長培瑞斯(Tom Perez)擊敗了桑德斯派系的眾議員艾里森(Keith Ellison)，成為民主黨全國委員會主席。但儘管如此，民主黨還是缺乏明確的領導人，也可見民主黨的草根自由派和當權主流派仍有很大的分歧。

另外，根據這次民調顯示，選民對民主黨和共和黨喜好度都大約都達到4成，而當中政治傾向為民主黨的選民，喜歡民主黨的比例只有65%，相較之下政治傾向為共和黨的選民則比較積極，喜歡共和黨的比例達到79%。

而對於民主黨的目前的走向，有46%的選民認為越來越傾向自由派，而43%的人認為和之前一樣，11%的選民認為民主黨有右傾的趨勢。而共和黨的走向則是有49%的人認為越來越保守，36%的人認為和之前一樣，16%的選民認為越來越左傾。

(中時電子報)