上海網紅麵包店 用過期原料被停業

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新民網報導，因涉嫌使用過期原料，上海徐匯區市場監管部門上門調查知名「網紅」麵包店Farine武康路店，該店現已暫停營業。

近日，有網友發帖舉報稱，知名麵包店Farine武康路店存在長期大量使用過期發霉麵粉，衛生條件惡劣等問題。徐匯區市場監管部門的工作人員23日表示，因涉嫌原料過期等問題，該店暫停營業，涉嫌使用過期原料的麵包當場銷毀，現場封存的樣本將被帶回調查。

外國女顧客表示，這裡的麵包製品價格不便宜，所以一直相信這裡的品質是好的，真的很失望。

武康路先前是上海法租界，該店老闆據稱是法國人 Franck Pecol，他在武康路上有多家店面，包括 WIYF 冰淇淋店、法式麵包店 Farine、可麗餅店 Far-West、法式餐廳 Franck Bistrot、咖啡館 Grains、漢堡店 Rachel s等。

(旺報)