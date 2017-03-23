因應恐攻 英相怒開眼鏡蛇會議

英國國會大廈附近22日下午遭遇恐攻，導致4人死亡，40多人受傷，1名嫌犯被擊斃後，英國首相梅伊（Theresa May）當晚在唐寧街（Downing Street）的首相官邸外發出強烈聲明，譴責「病態而邪惡」的攻擊行動。

據英國《鏡報》（Mirror）報導，恐攻發生時，梅伊隨即由安全人員帶離國會大廈，並送上車。而她稍後隨即緊急召開「眼鏡蛇會議」（Cobra meeting），以因應恐攻威脅。

而所謂「眼鏡蛇會議」，就是跨部會危機委員會所召開的會議，以因應國家所面臨的緊急狀態。

事實上，眼鏡蛇（Cobra）所代表的，就是「內閣辦公室簡報室」（Cabinet Office Briefing Rooms，COBR），至於會議則是在唐寧街的首相官邸舉行。

而召開眼鏡蛇會議的目的，是要提供有效的決策，並迅速協調中央政府的反應。這是召集重要官員，進行迅速有效溝通的方式。

(中時電子報)