WBC》關鍵失誤釀敗 菊池涼介喊話「還想再回來拚！」
經典賽前兩輪，菊池涼介屢次用華麗的守備美技，替日本隊守下勝果，未料最重要的準決賽對戰美國隊一役，他出現要命的守備失誤，也被視為日本隊兵敗洛杉磯的關鍵之一，儘管轟出追平炮，目送美國隊晉級的結果，仍讓他懊悔不已，並喊話四年後的經典賽「還想要再回來！」
「我的失誤導致了輸球」瞄準世界第一的目標，卻因2次失誤挫敗的日本隊，賽後休息室所有人無依不滿臉愁容，難以接受眼前的結果；敲出追平陽春彈、卻出現關鍵守備失誤的菊池，看著美國隊晉級冠軍戰，更是燃起續戰的想法，「結果就是一切，希望下次有機會參賽能做得更好！」
而8下出現守備瑕疵，未能擋下關鍵1分的松田宣浩，9下帶著「想為球隊做出貢獻」的心情上陣，又親手斷了日本的最後希望，心情更是五味雜陳，「我應該要接到那球，但上半身不穩，來不及把球傳向本壘，導致了遺憾。」然而已滿33歲的松田，儘管懊悔萬分，恐怕也只能與內川聖一一樣，含恨告別經典賽。
(中時電子報)
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