刑事局中打大隊長許正道驟逝 同仁震驚不捨
刑事局六大隊大隊長許正道過去曾罹患腎臟疾病，已漸恢復，近日身體不適，22日晚間送醫不治死亡。六大隊副隊長蔡燕明今天表示，許大隊長前天下午臉色蒼白、身體不適，昨天請假在家休養，沒想到晚間驚傳驟逝，同仁都震驚不捨。
許正道是49期警大畢業，曾任南投縣刑大隊長、省刑大組長、行事局組長、台北市警察局少年隊長及刑大隊長，於民國100年調至刑事局六大隊（中部犯罪打擊中心）擔任副大隊長、104年調升大隊長。
據了解，許大隊長在台北任職期間曾罹患腎臟疾病，並曾洗腎過，後來病情逐漸穩定，到中打任職期間健康狀況並沒有異狀。蔡燕明表示，許在前天下午突然臉色蒼白、精神不濟，他只向同仁說肚子不舒服，昨天就請假在家休養，沒想到，昨天晚間9時許，因身體不適由家人送醫急救，醫院在晚間10時20分宣告急救無效。
蔡燕明說，許大隊長工作認真，對警方同仁如同兄弟，最近中打借提人犯到南投山區取槍嫌犯墬谷脫逃事件，他對為治安打拼辦案辛勞同仁總是以鼓勵代替責備，激勵同仁士氣，也帶領中打同仁偵破很多的重大刑案。
中打多名隊長對於許大隊驟逝驚訝，並深感不捨，他們指出，許不但照顧部屬，並積極與檢、各單位警方溝通協調，大幅提升治安績效，是位不可多得的好長官。
(中時)
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