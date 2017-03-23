豐原這家人去掃墓 4座祖墓不見了

謝志忠陪同家屬控訴有主墓被當無主墓處理。（陳淑娥攝）

祖墳已經成為一片雜草叢生的空地。（陳淑娥攝）

清明掃墓慎終追遠，但豐原區林姓一家人日前到第6公墓掃墓時，竟赫然發現祖墳不見了，心急如焚直喊阿公、阿嬤及阿祖在哪裡？家屬23日控訴有主墓視為無主墓掘起，情何以堪，要求相關單位一個道歉並舉行法會讓祖先安心。

議員謝志忠昨日陪同家屬召開記者會，林姓家屬表示，去年3月掃墓時看到祖墳上有編號及遷墓公告，致電區公所詢問答覆為，目前是第一階段遷墓，該墓編號為第二階段，請家屬等候通知，沒想到3月中旬掃墓卻發現4座祖墓不見了，只剩一片雜草。

家屬打電話到生命禮儀管理處詢問，管理處表示，疑因包商失誤未通知就將部分墳墓起掘，遺骸已依規定化成骨灰後放置到納骨塔地下室。70歲林姓阿嬤哽咽地說，父親育有10子女，死後還有子孫逾百人，被當無主墓心裡很痛苦。

謝志忠指出，清明節即將到來，到底還有多少民眾受到影響，叫後代子孫情何以堪！強烈要求生命禮儀管理處說清楚、講明白，釐清責任歸屬，並積極妥善處理此次事件。

(中時)