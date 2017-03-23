休傑克曼曝《金鋼狼》本為18禁 片中清楚看見生殖器
休傑克曼封爪作《羅根》，不意外在全球颳起旋風，票房大開紅盤，回憶、討論的聲浪不絕於耳，而繼之前曝光18年前休傑克曼試鏡「金鋼狼」影片後，如今又有訪談影音被挖出，這次休傑克曼竟曝原本適合闔家觀賞的《金鋼狼》系列電影，原本應該是18禁限制級？！
休傑克曼最後一次擔當「金鋼狼」的作品《羅根》，除意義非凡外，更標榜是《金鋼狼》系列首部R級(限制級)電影，然近來休傑克曼2009年宣傳《X戰警：金鋼狼》的訪談片段曝光，他接受「紐約鳥王」霍華史登專訪，自爆其實《金鋼狼》系列差點就得歸為18禁，因為片中他注射完亞德曼金屬後，從水中暴怒憤起的橋段，其實是全裸上陣，他透露有些鏡頭是可以「完整目睹」生殖器的，不過最後這些養眼畫面都被導演剪掉，休傑克曼笑稱：「這一定是分級的關係」，不是「小傑克曼」不夠看。
休傑克曼也在訪談中表示，自己對於在螢幕前裸體完全沒問題，霍華史登遂問到：「你不怕陰莖出現在電影裡？」，他笑著表示唯一在意的，就是PG-13(約台灣的輔導級)的評等，休傑克曼更開玩笑說，電影拍完後，他送給導演一帶小禮物，是所有被剪掉的、有露出「小傑克曼」的膠卷！霍華被激起興致，也詢問了金鋼狼的「尺寸」如何？休傑克曼自信回應：「我想應該滿不錯的，我不賴！」。
(中時電子報)
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