沉沒了3年...南韓世越號船體現身

重見天日的世越號，船體已鏽蝕斑駁。(美聯社)

南韓世越號部分船體在今日清晨露出水面。(美聯社)

南韓世越號在沉沒了將近3年後，昨天晚間開始啟動打撈作業，在打撈團隊通宵工作下，世越號部份船體在今天清晨已陸續露出水面。

根據《韓聯社》報導，原先南韓海洋水產部計劃今天上午11時，將世越號船體撈起至海拔高度13米處，不過在作業過程中，因船體的姿態有變，與打撈船繩索糾結，目前預估作業時間將延長到今天下午或晚上，才能完成此部分的進度。

2014年4月16日，世越號客輪在開往濟州島的途中翻覆，當時輪船上共有476人，其中包含檀園高等學校高中二年級學生325名，該起事故造成了295人死亡、172人受傷，另有9人下落不明，兩天後，世越號翻覆沉沒，原本露出水面的船頭上午也沉入水中。

(中時電子報)